Harde kern Ajax bedreigt journalisten: ‘Gewoon oprotten met jullie cameraatjes’

De harde kern van Ajax heeft een bericht online gezet waarin ze de pers waarschuwen. “We waarschuwen nog één keer: Gewoon oprotten met jullie cameraatjes. Jullie zijn vanaf nu aangeschoten wild.”

Dinsdag werd in het centrum van Londen, voor de wedstrijd Tottenham Hotspur – Ajax, een journalist van de Telegraaf geslagen door een hooligan. De verdachte is inmiddels opgepakt. De harde kern van Ajax, de F-Side, reageert nu op hun website met een persbericht. “Door dit grote succes komen er ook media op af, media zijn media, alles voor de kijkcijfers en verkoop, als het maar geld op levert. Velen onder ons zijn er niet van gediend om met hun porem in de media te verschijnen, want iedereen heeft immers zijn oordeel gelijk klaar.”

Incident

Ook reageren ze op het incident met de Telegraaf. Volgens hen al de tweede keer dit Champions League-seizoen. “Mensen kwamen in beeld die niet in beeld wilden en toch bleef men filmen. Ze zijn toen al gewaarschuwd en verzocht op te rotten met hun cameraatje. Gisteren deden ze het weer en is er vaak genoeg gezegd om op te rotten”, leggen ze uit.”Dan gebeurt er iets wat we allemaal hebben kunnen zien, een F-SIDER doet wat ie moet doen.”