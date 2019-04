Cristiano Ronaldo start in de basis tegen Ajax

Ajax krijgt woensdag in het eerste duel met Juventus in de kwartfinale van de Champions League vanaf de aftrap te maken met Cristiano Ronaldo.

Trainer Massimiliano Allegri is niet van plan om de Portugees, die net hersteld is van een blessure, nog wat rust te geven. “Hij heeft maandag volledig getraind”, zei Allegri. “Zoals het er nu uitziet, gaat hij gewoon beginnen.”

Geblesseerd

De Portugees raakte ruim twee weken geleden geblesseerd aan zijn hamstring tijdens het EK-kwalificatieduel met Servië. Ronaldo hervatte zondag de training en werkte maandag voor het eerst een hele oefensessie af.

Allegri zou er voor kunnen kiezen om zijn grote vedette te sparen, met het oog op de return van volgende week en een mogelijk vervolg in de Champions League. De Italiaanse coach is dat niet van plan, zo vertelde hij op een persconferentie in de Johan Cruijff ArenA.