Ajax ziet Champions League-droom in allerlaatste minuut uiteenspatten

Ajax heeft een riante uitgangspositie op de finale van de Champions League verspeeld. Het elftal van trainer Erik ten Hag leidde bij rust met 2-0 tegen Tottenham Hotspur. Lucas Moura dompelde de formatie uit Amsterdam alsnog in diepe rouw met drie doelpunten. De laatste treffer van de Braziliaan viel in de 96e minuut.

In Londen met 1-0 van de Spurs winnen en halverwege de return met 2-0 voorstaan. Het was niet genoeg voor Ajax. Zo eindigde een prachtige reis door Europa niet op 1 juni met een finale tegen Liverpool in het prachtige stadion Wanda Metropolitano van Atlético Madrid.

Fantastische campagne

De teleurstelling was uiteraard groot bij de spelers van de thuisploeg. Maar na het seizoen met mogelijk nog een 34e landstitel, mag Ajax terugkijken op een fantastische Europese campagne met prachtige wedstrijden tegen onder meer Bayern München, Real Madrid en Juventus.

Een Nederlandse club in de halve eindstrijd van de Champions League. Dat hadden enkele maanden geleden maar weinig mensen voor mogelijk gehouden. Maar als je zo dichtbij bent, dan wil je meer.

Moedig en gretig

Ajax startte moedig en gretig maar speelde lang niet zo goed als in de voorgaande ronden tegen Juventus en Real Madrid. De thuisploeg miste David Neres, die in de warming up afhaakte. Niet Klaas-Jan Huntelaar maar Kasper Dolberg mocht de Braziliaan vervangen. Dat bleek geen succes, want de Deen liet onbedoeld zien waarom hij de laatste weken nauwelijks speeltijd kreeg.

De Johan Cruijff ArenA ontplofte na vijf minuten nadat Matthijs de de Ligt voor snelle openingstreffer had gezorgd. Ajax ontsnapte nog een minuut later met een schot op de paal van Son Heung-min, maar kon vlak voor rust de finale al ruiken toen Hakim Ziyech voor 2-0 zorgde.

Spurs op jacht

Met Fernando Llorente als extra aanvaller gingen de Spurs na rust op jacht naar de drie treffers die nodig waren voor een eindstrijd met Liverpool. Er leek weinig aan de hand voor Ajax totdat Moura de bezoekers met treffers in de 54e en 59e minuut langszij schoot. Plotseling wankelde Ajax. Trainer Ten Hag zag het en wisselde de onzichtbare Dolberg voor Daley Sinkgraven.

Langzaam herstelde de formatie uit Amsterdam het evenwicht in de wedstrijd. Ziyech had het zijn ploeg gemakkelijk kunnen maken maar schoot op de paal.

Ajax ontsnapte nog toen Jan Vertonghen in de slotfase de lat raakte, maar in de zesde minuut van blessuretijd schakelde Moura de Amsterdammers alsnog uit.

‘Onderonsje’

Met Liverpool en Tottenham Hotspur in de finale van de Champions League staan er voor de zevende keer in de historie twee teams uit hetzelfde land in de eindstrijd van een Europees clubtoernooi. Het is voor Engeland de derde keer.

In 2008 speelde Manchester United tegen Chelsea in de finale van de Champions League. ManUnited won destijds via strafschoppen (6-5), met een hoofdrol voor doelman Edwin van der Sar, de huidige directeur van Ajax. De Amsterdamse ploeg verloor woensdag in de return met 2-3 van de Spurs en was daarmee uitgeschakeld.

In 1972 speelden Tottenham Hotspur en Wolverhampton Wanderers tegen elkaar in de finale van de toenmalige UEFA Cup. De Spurs wonnen met 2-1.

Na Arsenal, Chelsea, Liverpool en Manchester United is Tottenham Hotspur de vijfde Engelse club die de finale van de Champions League heeft gehaald. Dat is een record.

ANP