Ajax wint moeizaam met tien man in Groningen

Klaas-Jan Huntelaar heeft Ajax aan een zwaarbevochten uitzege bij FC Groningen geholpen. De ingevallen aanvaller tekende in de 78e minuut voor het enige doelpunt van een vermakelijke wedstrijd (0-1). Het ging zaterdag niet vanzelf in en tegen Groningen.

Huntelaar was na zijn doelpunt uitzinnig van vreugde en trok zijn shirt uit. Dat had de ervaren spits beter niet kunnen doen. Hij kreeg daarvoor een gele kaart en moest vijf minuten later van het veld toen hij na een duel mer Samir Memisevic opnieuw werd bestraft door scheidsrechter Dennis Higler. In een hectische slotfase voorkwam doelman André Onana met een geweldige reflex dat Ajax-huurling Kaj Sierhuis gelijkmaakte.

Zelf in de hand

Door de nipte zege heeft Ajax de regie over de landstitel in eigen hand gehouden, met een voorsprong van drie punten. De regerend kampioen uit Eindhoven neemt het zondag voor eigen publiek op tegen ADO De Haag.

Het verschil in doelsaldo is momenteel dertien treffers in het voordeel van Ajax.

Stugge Groningers

Na zeven gewonnen thuisduels op rij bezorgde FC Groningen voor eigen publiek ook Ajax problemen. De thuisploeg had zich voorgenomen de rode loper niet uit te rollen voor de kersverse halve finalist van de Champions League. FC Groningen knokte zich in duels en schuwde het ook niet om af en toe een overtreding te maken. De spelers van Erik ten Hag raakten al snel geïrriteerd van het fysieke verweer dat ze kregen. Ze lieten scheidsrechter Higler herhaaldelijk weten dat hij wel heel veel door de vingers zag.

Met Dusan Tadic weer centraal in de aanval kreeg Ajax voor rust niet veel kansen. De bezoekers hadden wel op voorsprong kunnen komen. Matthijs de Ligt kopte op de paal en Joël Veltman scoorde niet omdat keeper Sergio Padt zich met alles wat hij had voor de bal gooide. Ludovit Reis was vlak voor het rustsignaal namens FC Groningen dichtbij de openingstreffer. De middenvelder schoot rakelings naast.

Nog groter was de kans die Ritsu Doan in de 55e minuut creëerde. De Japanner werkte zich door defensie van Ajax maar faalde vervolgens voor open doel. FC Groningen kon zo gevaarlijk worden omdat de bezoekers steeds meer risico te namen. Trainer Ten Hag bracht na een uur Huntelaar en vervolgens ook nog Kasper Dolberg. Huntelaar, teruggekomen naar Ajax om nog een keer kampioen te worden, zorgde in de 78e minuut voor opluchting in het Amsterdamse kamp.

ANP