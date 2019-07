Ajax heeft de Johan Cruijff Schaal gewonnen. De kampioen en bekerwinnaar versloeg PSV in Amsterdam met 2-0.

Kasper Dolberg opende al na 36 seconden de score. Daley Blind verdubbelde de voorsprong in de 53e minuut met een fraai schot: 2-0.

De eerste prijs van het seizoen was enigszins gedevalueerd omdat beide teams enkele toonaangevende spelers rust gaven. PSV deed dat met het oog op de uitwedstrijd van komende dinsdag in de tweede voorronde van de Champions League tegen FC Basel. Ajax hield rekening met spelers die eerder deze zomer de Afrika Cup of de Copa América voetbalden.

Ajax won de Super Cup voor de negende keer. Dat is nog altijd tweemaal minder dan dat PSV de eerste prijs van het seizoen mee naar Eindhoven nam.

ANP