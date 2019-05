Ajax verslaat Willem II met 4-0: KNVB-beker in de pocket

In de KNVB-bekerfinale heeft Ajax Willem II afgedroogd met 4-0. Dit was de 101e editie van de bekerfinale. Willem II kon de beker voor de derde keer winnen na gewonnen finales in 1944 en 1963, maar Ajax neemt de bokaal dus voor de negentiende keer mee naar Amsterdam.

Ajax legde binnen twee minuten de basis voor de negentiende nationale beker uit de clubhistorie. Daley Blind opende in de 38e minuut de score, op aangeven van Dusan Tadic. Nauwelijks een minuut later bekroonde Klaas-Jan Huntelaar een mooie aanval die door Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech werd opgezet. Huntelaar tekende in de 67e minuut ook voor de 3-0 in een uitverkochte Kuip. Rasmus Kristensen liet Ajax nog verder uitlopen (4-0).

Vuurwerk afgeschoten

Overigens is de bekerfinal na een klein uur een paar minuten stilgelegd omdat supporters van de Amsterdamse club vuurwerk afstaken. Door grote rookwolken was het zicht op het speelveld van de Rotterdamse Kuip even onvoldoende. Fans van Ajax staken vlak voor het eerste fluitsignaal ook al vuurwerk af.

Champions League

Voor Willem II stond het seizoen al weken in het teken van de bekerfinale, al kan de nummer acht van de eredivisie zich in de resterende twee competitiewedstrijden ook nog voor de play-offs voor Europees voetbal kwalificeren. Ajax strijdt nog voor de landstitel en kan woensdag tegen Tottenham Hotspur voor het eerst in 23 jaar de finale van de Champions League bereiken. Met het oog op die return zal Ajax de winst van de KNVB-beker bescheiden vieren.

Huldiging

Willem II kreeg steun van maar liefst 18.500 fans, die met 220 bussen naar Rotterdam kwamen. Ruim 15.000 Ajax-fans reisden met 160 bussen en zes treinen naar De Kuip om te kijken of hun club na vijf jaar eindelijk weer een prijs wint.

ANP/redactie