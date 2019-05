Ajax-tompouchen van Heerdese banketbakker vliegen de deur uit

Herco Veldhuizen uit het Gelderse Heerde was woensdagochtend al vroeg uit de veren. De banketbakker heeft in aanloop naar de halve finale van de Champions League zijn handen vol aan het maken van duizenden Ajax-tompoucen.

Vorige week dinsdag maakte hij ze voor het eerst, in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Toen vlogen de tompoucen al de deur uit. En ook woensdag, op de vooravond van de thuiswedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, gaan de Ajax-gebakjes als warme broodjes over de toonbank.

“Ik vind het een top idee”, vertelt een klant. “Zoals je ziet, iedereen komt erop af. Dus ik denk dat de omzet weer goed is in Heerde.” Herco zelf rekent woensdagavond op winst voor Ajax: 1-0.