Ajax tegen Juventus in kwartfinale Champions League

Ajax neemt het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Juventus. Ajax begint met een thuiswedstrijd. De eerste duels in de kwartfinales worden op 9 en 10 april gespeeld. De returns volgen een week later.

Juventus schakelde in de achtste finales Atlético Madrid uit, Ajax rekende over twee duels af met titelhouder Real Madrid.

De andere kwartfinales zijn Liverpool – FC Porto, Tottenham Hotspur – Manchester City en Manchester United – FC Barcelona.

Finale 1 juni

Mocht Ajax ook Juventus verslaan, dan speelt het in de halve finales tegen de winnaar van het Engelse onderonsje tussen Tottenham Hotspur en Manchester City. De finale van de Champions League is op zaterdag 1 juni in het stadion van Atlético Madrid.

ANP