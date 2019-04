Ajax-supporters vieren feest in Londen in aanloop naar het uitduel tegen Tottenham

Supporters van Ajax leven in Londen luidkeels toe naar het uitduel met Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. Veel fans hebben zich verzameld rond Leicester Square, gelegen in de bekende uitgaanswijk Soho in het centrum van de hoofdstad van Engeland. Daar in de buurt is zelfs een Nederlandse kroeg met bitterballen op het menu.

De sfeer in aanloop naar de eerste aflevering van de halve finale is goed onder de aanhang van de koploper van de eredivisie. Fans drinken bier en zingen voor hun club. Na overwinningen bij Real Madrid (4-1) en Juventus (2-1) gaan ze in Londen voor een goede uitgangspositie op de finale in het stadion van Atlético Madrid.

Zo’n 3000 fans van Ajax zijn welkom in het bezoekersvak van het nieuwe stadion van de Spurs. Supporters die voor vele honderden euro’s een ticket hebben gekocht op de zwarte markt, lopen de kans te worden verwijderd. Eerder dit seizoen stuurden stewards van Tottenham Hotspur al fans weg van PSV, die tussen de Engelsen op de tribune zaten.

Zonder kaartje

Veel supporters van Ajax zijn zonder kaartje naar Londen gekomen. Zij willen gewoon in de buurt zijn en bekijken de wedstrijd desnoods in een van de vele pubs. Er worden nog tickets aangeboden. Belangstellenden moeten rekening houden met bedragen van boven de 600 euro.

ANP