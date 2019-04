Ajax-supporters ‘als criminelen behandeld’ in Turijn

Ajax-fans die vandaag met de bus aankwamen in Turijn, werden onaangenaam verrast. Ze werden opgevangen door de politie, gefouilleerd en moesten zelfs op de foto met hun paspoort.

Mylène en Niels zaten ook in de bus en vertellen hoe intimiderend het staande houden door de politie overkwam. “Bij binnenkomst in Turijn werden we gefouilleerd en dat was prima”, vertelt Niels. “Maar toen we dachten dat we naar het stadion gingen, reden we na een hele rondrit door de stad naar een politiebureau.”

Criminelen

Bij het politiebureau stonden tientallen agenten de bus op te wachten. Niels: “We moesten de buis uit, ons paspoort laten zien en er zelfs mee op de foto, als echte criminelen.”

“Ik vond het intimiderend om alles uit mijn tas te halen en op de foto te gaan”, vertelt ook Mylène. “Zoiets voelt heel onprettig.”

Ajax speelt vanavond om 21.00 uur de tweede kwartfinale tegen Juventus om een plekje in de halve finale van de Champions League.