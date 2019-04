De spelers van Ajax zijn zojuist aangekomen in Turijn. De selectie landde maandagmiddag rond 13.00 uur op de luchthaven in de Italiaanse stad. Morgen strijden zij in de return tegen Juventus om een plekje in de halve finale van de Champions League.

Op bezoek bij veruit de beste ploeg van Italië wil Ajax een nu al bijzondere reis door het Europese seizoen met nog een bestemming verlengen. Het is nu of nooit voor de spelers van trainer Erik ten Hag. Zo’n kans als in Turijn krijgen ze samen nooit meer.

Eigenlijk is het al ongekend dat Ajax met een begroting van pakweg 100 miljoen euro na het gelijkspel (1-1) van vorige week nog uitzicht heeft op een halve eindstrijd van de koningsklasse van het clubvoetbal. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Paris Saint-Germain, Bayern München en Real Madrid, clubs die de gehele begroting van de rijkste club van Nederland aan één speler uitgeven.

Eredivisie

Zaterdag hielp Klaas-Jan Huntelaar Ajax nog aan een 6-2 overwinning op Excelsior. De spits scoorde driemaal en was betrokken bij één van de twee treffers van Dusan Tadic.

Ajax zette PSV met de ruime zege verder onder druk. PSV won zondag met 2-1 van De Graafschap, maar het verschil in doelsaldo wordt steeds groter. Ajax staat op +78, tegenover +66 van PSV. De Eindhovenaren moeten dus hopen op een misstap.