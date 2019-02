Ajax met 1-2 onderuit tegen Real Madrid in achtste finale Champions League

Ajax heeft de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League verloren (1-2). Karim Benzema opende na een uur de score in de Johan Cruijff ArenA (0-1). Hakim Ziyech schoot Ajax op gelijke hoogte (1-1). Asensio tekende in de 87e minuut voor het winnende doelpunt (1-2).

Ajax verdiende het bijna niet om te verliezen van de ploeg die de laatste drie edities van die Champions League won. De thuisploeg speelde vol op de aanval en kreeg vooral voor rust goede kansen om op voorsprong te komen.

Treffer afgekeurd

Dusan Tadic raakte de paal. Hakim Ziyech schoot vrij voor het doel op keeper Thibaut Courtois en een treffer van Nicolás Tagliafico werd na tussenkomst van de videoscheidsrechter afgekeurd, waarschijnlijk omdat Tadic hinderlijk buitenspel stond.

Ajax beklaagde zich na de 1-2 bij scheidsrechter Damir Skomina, die niet floot toen Frenkie de Jong even voor het doelpunt van Asensio tegen de grond werd gewerkt.

Return op 5 maart

Beide ploegen treffen elkaar op 5 maart voor de return in Estadio Santiago Bernabéu.

