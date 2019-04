Ajax gaat door naar halve finale Champions League

Ajax staat na 22 jaar weer in de halve finales van de Champions League. Het elftal van trainer Erik ten Hag won de uitwedstrijd bij Juventus met 2-1, met dank aan een wervelend optreden na rust. Dat was voldoende na het gelijkspel van vorige week in de Johan Cruijff ArenA (1-1).

Tottenham Hotspur of Manchester City wordt de tegenstander van Ajax in de halve eindstrijd. Beide ploegen treffen elkaar woensdagavond opnieuw, na de winst van de Spurs vorige week voor eigen publiek (1-0).

Ronaldo

Cristiano Ronaldo kopte Juventus in de 28e minuut op voorsprong. Het antwoord van Ajax liet slechts 6 minuten op zich wachten. Donny van de Beek maakte gelijk, nadat hij de bal na een mislukt schot van Hakim Ziyech voor zijn voeten had gekregen.

Na rust overklaste Ajax de thuisploeg, maar was het lang slordig in de afwerking. UIteindelijk was het aanvoerder Matthijs de Ligt die in de 67e minuut wel raak kopte.

Doelpuntenrecord

Ajax heeft tijdens de return in Turijn tegen Juventus in de kwartfinales van de Champions League een doelpuntenrecord overtroffen én geëvenaard. De 1-2 van Matthijs de Ligt betekende het 32e doelpunt van dit seizoen in de Champions League. Daarmee overtrof Ajax het Europese clubrecord uit 1979-1980, toen het de halve finales van de Europa Cup 1 haalde. De Amsterdammers boekten dat jaar grote zeges op onder meer HJK Helsinki (twee keer 8-1) en Omonia Nicosia (10-0).