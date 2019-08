Ajax boekt belangrijke zege en doet opnieuw mee aan Champions League

Na de verrassende plaats in de halve finale in het vorige seizoen, doet Ajax ook dit jaar weer mee aan de Champions League. De club uit Amsterdam won in de Arena met 2-0 van het Cypriotische APOEL Nicosia. Dat was ruim voldoende na het gelijkspel van vorige week (0-0).

De score werd in de 43e minuut geopend door Edson Álvarez, de Mexicaanse zomeraankoop die voor het eerst in de basis begon. Topscorer Dusan Tadic zorgde vervolgens pas in de tachtigste minuut voor grote opluchting in de Johan Cruijff ArenA (2-0). Hij scoorde na een goedlopende aanval.

Tussendoor werd een doelpunt van Klaas Jan Huntelaar door de VAR afgekeurd vanwege buitenspel. Verdediger Veltman zou kort voor de goal net voor de laatste verdediger hebben gestaan.

Spannende loting

Ajax wordt donderdag tijdens een loting in Monaco aan de tegenstanders in de groepsfase gekoppeld. De landskampioen zit tijdens de loting in pot 2 en ontloopt Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Sjachtar Donetsk, Tottenham Hotspur en Benfica.

Ajax verdient minimaal 40 miljoen euro met de plaatsing voor de groepsfase van de Champions League.

Beeld: ANP