15 Ajax-fans aangehouden na voetbalrellen

Vijftien Ajax-aanhangers zijn aangehouden in de Slowaakse stad Bratislava nadat daar rellen waren uitgebroken. Ze maakten onderdeel uit van een groep met ook Bulgaren en Polen die in het centrum van de stad met elkaar op de vuist gingen, meldden Slowaakse media.

De politie hield 107 mensen aan wegens openbare geweldpleging. Zeventien mensen raakten lichtgewond door de matpartij. (Tekst gaat verder onder beeld)

In Bratislava werd woensdag een kwalificatiewedstrijd in de Champions League gespeeld tussen Slovan Bratislava en Sutjeska Nikšić uit Montenegro. De politie was al attent op mogelijke confrontaties tussen aanhangers van totaal andere elftallen.

Bij de gevechten waren aanhangers van Ajax, de Poolse club Cracovia Krakow en het Bulgaarse Levski Sofia betrokken.