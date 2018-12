Ajax treft Real Madrid in achtste finales Champions League

Ajax moet het in de achtste finales van de Champions League opnemen tegen Real Madrid. Dat bleek na loting in Nyon. De Amsterdamse club speelde in het verleden twaalf keer tegen de recordwinnaar en titelverdediger van de Champions League.

Vier keer wist Ajax te winnen, zeven keer was de ‘Koninklijke’ te sterk voor de Amsterdammers. Eén Champions League-duel eindigde in een gelijkspel.

De heenwedstrijd wordt gespeeld op 12, 13, 19 of 20 februari. De returns vinden plaats op 5,6,12 of 13 maart.

ANP