Ajax pakt punt na gelijkspel tegen Bayern München

Ajax heeft in de tweede groepswedstrijd in de Champions League een punt gepakt bij Bayern München: 1-1. De Amsterdamse ploeg van trainer Erik ten Hag kreeg in de tweede helft zelfs de beste kansen op de winst, maar Dusan Tadic, Nicolás Tagliafico en Donny van de Beek verzuimden Ajax optimaal te belonen voor een sterk optreden. In de blessuretijd knalde Lasse Schöne uit een vrije trap nog op de lat.

Bayern München was al in de vierde minuut op voorsprong gekomen via Mats Hummels, die een voorzet van Arjen Robben kon inkoppen. Halverwege de eerste helft kwam Ajax op gelijke hoogte. Rechtsback Noussair Mazraoui schoot raak na een combinatie met Tadic.

Ajax was in groep E twee weken geleden begonnen met winst op AEK Athene (3-0). Bayern versloeg Benfica toen met 2-0. Ajax speelt op 23 oktober thuis tegen de Portugese club.

ANP