Ajax opent kantoor op Broadway in hartje New York

Ajax gaat opnieuw de grens over en opent dinsdag een nieuw kantoor in New York. Na samenwerkingen met clubs in China, Japan, Australië en Zuid-Afrika is Amerika de volgende stap. De club uit Amsterdam opent een kantoor in het hart van Manhattan, op Broadway in New York. Foto’s van spelers als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Dusan Tadic en Hakim Ziyech waren al te zien op de videowall op Times Square.

“Om structureel te kunnen meedoen met de Europese (sub)top, moeten we voor nieuwe inkomstenbronnen zorgen. Daarvoor moeten we innovatief zijn en internationaal denken. Deze stap richting New York is daar een voorbeeld van”, zegt commercieel directeur Menno Geelen in De Telegraaf.

Ajax heeft al officiële internationale samenwerkingen met Guangzhou in China, Sagan Tosu in Japan, Sydney FC in Australië en is voor 51 procent eigenaar van Ajax Cape Town in Zuid-Afrika.

