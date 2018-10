Klassieker verdeeld Deventers gezin tot op het bot

Zondagmiddag is het zover: The Day. De Klassieker. Ajax-Feyenoord. In veel huiskamers, kroegen en vriendengroepen zal de meerderheid voor 1 van de 2 clubs zijn. De fans van de Rotterdamse en Amsterdamse clubs mengen namelijk niet zo best. Al tien jaar lang worden de wedstrijden zonder bezoekende supporters gespeeld.

Bij deze klassieker zijn zondag de Rotterdamse fans niet welkom in de Johan Cruijff Arena, maar als het aan beide clubs ligt, verandert dat snel. Ze kunnen een voorbeeld nemen aan de fanatieke familie Evers in Deventer. Tweelingbroers (15) Jaden (Feyenoord) en Javin (Ajax) zijn namelijk voor de rivaliserende clubs, maar kijken al jaren lang samen alle wedstrijden.