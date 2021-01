Politie zoekt tevergeefs in het water naar vermiste Ichelle (29), maar tast nog steeds in het duister

Een uitgebreide zoektocht naar de vermiste Ichelle van de Velde (29) heeft donderdag niks opgeleverd. De politie zocht in en om een plas bij het Groote Gat bij Oostburg. Een zoektocht met speurhonden van de stichting Signi afgelopen zondag leidde de politie naar deze plek.

De jonge vrouw is nu zo’n 3,5 week vermist en de politie tast volledig in het duister over waar zij kan zijn. Er zijn wel zorgen, omdat het volgens de familie niets voor Ichelle is om op deze manier te verdwijnen.

Lees ook: Familie maakt zich zorgen over vermiste Ichelle (29)

‘Terug bij 0’

De familie deed eerder al een oproep op Facebook om uit te kijken naar de vrouw. Dit heeft niet tot de gouden tip geleid. “We zijn weer helemaal terug bij 0,” vertelt broer Jeffrey. Hij vindt het lastig dat de politie maar weinig loslaat over het onderzoek. “Soms denk ik: ‘vertel ons iets meer,’ maar dat zal wel niet mogen in verband met het onderzoek. We moeten ons er bij neerleggen.”

De politie laat aan Hart van Nederland weten op dit moment geen aanknopingspunten te hebben. Eerder deze week werden zij op een dwaalspoor gebracht. Spaanse collega’s dachten Ichelle toen te hebben herkend, maar het bleek uiteindelijk om iemand anders te gaan.

‘Niets voor haar’

Ichelle werd op 14 december voor het laatst gezien door haar oma. Die merkte niets vreemds aan de vrouw. Ichelle’s familie vertrouwt de situatie niet. “Het is niets voor mijn zus om weg te gaan, en om de kat en haar winkel alleen achter te laten. Ze heeft ons ook achtergelaten met de feestdagen. Zeker met kerst zou ze ons niet alleen laten,” vertelt broer Jeffrey eerder tegen Hart van Nederland.

De zoektocht duurde donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Er werd gezocht met een politieboot en honden. De politie kreeg hierbij ondersteuning van het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ).