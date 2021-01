Explosie laat buurtbewoners Rotterdam-Zuid rechtop in bed zitten: 'Als dit zo blijft, gaan we verhuizen'

Een enorme knal zondagnacht laat de bewoners van de Kronenburg in Rotterdam-Zuid wakkerschrikken. Een explosief bleek ontploft voor een van de huizen. Zeven woningen lopen ruitschade op, maar gelukkig raakt niemand gewond. De schrik zit er echter wel goed in.

Een van de buurtgenoten legt uit zondagavond nog tot laat aan het werk te zijn, als hij glas hoort sneuvelen. Om onverlaten buiten de deur te houden, besluit hij via zijn bovenraam te kijken. “Toen ik de trap op liep, hoorde ik de knal,” herinnert hij zich. “Je hoort wel vaker vuurwerkknallen, maar dit was harder en dichtbij ook.”

Hechte buurt

De Rotterdamse wijk is net twee jaar oud en buurtbewoners zijn hecht. “We weten bijna alles van elkaar,” vertelt een van de buren. “We hebben een buurtapp en als er echt iets is, bespreken we dat met elkaar.”

Het is dan ook onvoorstelbaar dat in hun “rustige buurt” een explosief is afgegaan. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt, heftig,” vertelt een buurman. “Je verwacht het niet,” laat een ander weten. “Er woont daar een gezin met kinderen. Dat is gewoon jammer.”

Verhuizen

Het is voor deze buur dan ook een reden om bij herhaling te verhuizen. “Heel eerlijk,” vertelt ze maandagochtend. “De eerste reactie van mijn man was: ‘Als dit zo blijft, gaan we verhuizen.’ Ik heb vier kinderen, waarvan één met het Syndroom van Down. Ik wil haar de kans kunnen geven om alleen op het plein te spelen.”

Geen van de buren durft te speculeren over waarom het explosief in hun straat is afgegaan. “Er woont daar een hele aardige man”, vertelt een buurman wijzend naar het huis waarvoor het explosief afging. “Als ik hem tegenkom is het altijd even: ‘Hè buurman, hoe gaat het?’ Nooit problemen.”

Autobrand

Op vijf minuten rijden van de Kronenburg vliegt een kwartiertje na de explosie een auto in brand. “We onderzoeken of deze autobrand te maken heeft met de explosie,” laat de politie weten. Ook is de politie op zoek naar personen die voordat de auto in vlammen opging, nog uit die bewuste auto kwamen.