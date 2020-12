Ernstig ongeluk op de A325 bij Arnhem, mogelijk door spookrijder

Op de A325 bij Arnhem zijn dinsdagavond laat twee auto’s frontaal op elkaar gebotst. Mogelijk heeft een spookrijder het ernstige verkeersongeluk veroorzaakt.

Rond 22.30 uur kwam de melding binnen van de aanrijding op de A325 richting Nijmegen. Op het moment van het ongeluk was het erg mistig op de weg. De hulpdiensten rukten groots uit, ook werd er een traumahelikopter opgeroepen.

Bestuurder zwaargewond

Beide automobilisten zijn na de frontale botsing met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Volgens een correspondent ter plaatse zou de toestand van een van de bestuurders kritiek zijn, de ander zou niet in levensgevaar zijn.

De snelweg was na de aanrijding korte tijd volledig afgesloten in de richting van Nijmegen. Al snel werd het verkeer via de rechterrijstrook langs het ongeluk geleid. Inmiddels is de A325 weer helemaal vrijgegeven.

Hoe de botsing precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de toedracht.

