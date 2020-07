Vader en zoon zagen slachtoffer schietpartij Beuningen creperen: 'Het was een bloedbad'

Een schietincident in Beuningen heeft maandagochtend een man het leven gekost. Getuigen zagen hem liggen in een bloedbad en probeerden hem te reanimeren. “Ik zag dat het niet goed was.”

Paul Eggenhuizen deed maandag zijn gebruikelijke boodschappen en schrok zich rot toen hij de supermarkt op het Thorbeckeplein uitliep. “Ik zag iemand rennen. Ik kan reanimeren, dus ik ging gelijk kijken wat er aan de hand was.”

Bloedbad

De behulpzame omstander ziet even verderop iemand op de grond liggen er rent er naartoe. Er was al iemand bezig met een reanimatiepoging. “Er kwam ook gelijk een huisarts aan, die heeft ook nog gereanimeerd”, aldus Paul.

“Maar ik had in de gaten dat het niet goed was”, vertelt hij. “Het was een groot bloedblad.” Paul heeft het slachtoffer nog horen rochelen, maar niet veel later overleed de beschoten man in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Het viel Paul op dat het shirt van de man omhoog gehaald werd. Hij denkt dan ook dat het slachtoffer van achteren is neergeschoten.

‘Vuurwerk’

Niet alleen Paul was getuige van de creperende man. Zijn zoon, Niels, woont schuin boven de plek waar het slachtoffer lag. Hij had niet gelijk door wat er aan de hand was. “Ik lag nog op bed en ik hoorde knallen, maar ik ging er vanuit dat het vuurwerk was. Ik heb eigenlijk nergens op gelet.”

Niels is behoorlijk geschrokken van de situatie. “Ik heb de traumahelikopter gehoord, de politiehelikopter gezien. En natuurlijk alle omstanders die kwamen kijken. Dat het zo dichtbij komt is toch wel heftig.”

Volgens de politie zijn twee mannen met bivakmutsen op na hun daad op de vlucht geslagen, vermoedelijk in een crèmekleurig busje. Naar hen wordt gezocht.