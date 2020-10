Man gewond geraakt bij schietincident Huygensstraat in Groningen

Een man is dinsdagavond gewond geraakt bij een schietincident in aan de Huygensstraat in Groningen, dat meldt de politie. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het voorval gebeurde rond 21:15 uur. De toedracht van de schietpartij is niet bekend. Volgens een getuige fietste de vermoedelijke dader kort na het voorval weg in de richting van de Hoornsediep. In een oproep via Burgernet is het signalement van de verdachte verspreid. Het zou gaan om een witte, kale man van ongeveer 1,85 meter die een bomberjack droeg.

De politie laat weten nog geen verdachte te hebben aangehouden. Ze doen verder onderzoek naar de zaak en is op zoek naar meer getuigen.

Zojuist heeft er een schietincident plaatsgevonden aan de Huygensstraat in Groningen. Een man is daarbij gewond geraakt. — Politie Groningen (@polgroningen) October 20, 2020

Foto: Persbureau Meter