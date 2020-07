Doodsbange Sandro sluit overvallers op in winkel: 'Ik dacht dat ze mij dood zouden steken'

Het is misschien wel het heftigste dat je kunt meemaken als winkelmedewerker: een overval. Zondagmiddag overkomt het de 50-jarige Sandro in Groningen. Vlak voor sluitingstijd overvallen twee mannen de kledingwinkel waar hij werkt. Ze bedreigen Sandro met een groot mes en eisen de inhoud van de kassa.

De doodsbange Sandro bedenkt zich geen moment en sprint naar buiten. Hij sluit de overvallers op in de winkel. Tot de komst van de politie houdt hij deur met al zijn kracht dicht. Omstanders staan erbij en kijken toe.

Checken

Het is zondagmiddag rond het middaguur als Sandro de deuren van kledingwinkel Per Lui midden in het centrum van Groningen opent. Hij is nieuw en heeft een proefdag. Meteen na de opening komt een jongen binnen, die later een van de overvallers blijkt te zijn.

“Hij vroeg om iets van Black Bananas, dus ik heb hem aangewezen waar het lag. Vervolgens kwam ook de tweede dader binnen. Achteraf zijn ze aan het checken geweest hoe het er van binnen uitzag en hoe ze te werk moesten gaan”, vertelt Sandro aan Hart van Nederland.

“Een van hen vroeg nog tot hoe laat we open waren, dus toen heb ik aangegeven dat we om vijf uur zouden sluiten.” Daarna vertrekken de jongens weer. Maar Sandro houdt er een vreemd gevoel aan over. “Ze waren slobberig gekleed. En eentje keek lijp uit z’n ogen.”

Geen happy gevoel

Om vijf voor vijf is Sandro met twee klanten in gesprek, als een van de jongens weer binnenkomt en vraagt of hij nog even mag rondkijken. Sandro zegt dat hij nog een paar minuten open is. De andere klanten vertrekken, waarna Sandro alleen met de jongen overblijft.

“Hij vroeg nog naar een bepaalde maat van een artikel. Toen liep ik naar een ander deel van de winkel en zag ik nummer twee ineens buiten staan. We maakten even oogcontact en dat gaf me niet een heel happy gevoel.”

‘Dit is een overval’

Dan gaat het snel. De tweede jongen komt ook naar binnen. “Ineens stond hij achter me en riep heel hard: Dit is een overval.” Sandro denkt dat het een grap is, maar als hij zich omdraait beseft hij dat het menens is. “Hij stond er met een enorm mes voor mijn gezicht, van een dikke 25 centimeter lang. Hij begon te schreeuwen: Ik wil geld! Waar is de kassa? Kom op, doorlopen!”

Sandro loopt met de twee jongens naar de kassa. Er gaat van alles in zijn hoofd om. “Ik dacht: als ik hier blijf, word ik misschien doodgestoken. Ik moet hier weg.” Hij maakt een schijnbeweging en rent snel de winkel uit. Een van de jongens rent achter Sandro aan met zijn mes. Sandro trekt de deur dicht en probeert hem met al zijn kracht dicht te houden.

“Ik heb geschreeuwd om hulp. Er kwamen steeds meer mensen aan. Een jongen ging naast me staan filmen. Ik voelde me zo ontzettend machteloos.” Sandro kijkt om zich heen, maar niemand schiet te hulp.

“De jongens binnen waren in paniek en boos. Ze gooiden alle kasten omver. Een van hen pakte een pop en stond voor mijn neus op het raam te rammen, terwijl ik die deur aan het vasthouden was. Hij keek me diep in de ogen. En niemand die vraagt of ze mij kunnen helpen.”

‘Het leek wel theater’

Uiteindelijk is er een omstander die de politie belt. Ondertussen vult het plein zich met nieuwsgierige mensen. Sandro schat in dat er zo’n vijftig mensen staan te kijken. “Het leek wel een soort theater.”

Al met al duurt het een minuut of acht, volgens Sandro. Minuten die zeer langzaam voorbijgaan. Als de politie aankomt, kunnen agenten de jongens oppakken en is de angstaanjagende overval voorbij. De overvallers blijken een jongen van 18 uit Lelystad en een man van 20 uit Franeker, zo meldt de politie.

Complimenten

De politie complimenteert Sandro met zijn optreden. “Als we kijken hoe hij dit gedaan heeft, complimenten alom”, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland. “Het was een onwijs spannende situatie. Hij heeft niet onnodig risico genomen en is gevlucht toen het kon. Hij heeft de best mogelijke keus gemaakt.”

Ook ter plekke krijgt Sandro te horen dat hij goed heeft gehandeld. Maar daar blijft het bij. “De politie kwam verder niet naar me toe om me een hart onder de riem te steken. Dat viel me wel tegen op dat moment.”

Als Sandro zijn gegevens aan de politie moet doorgeven, staat hij vlak bij de daders. “Als ik dat niet wilde, moest ik maar even naar buiten gaan.” Voor die opmerking krijgt hij later nog excuses.

Sandro hoort ook niets van Slachtofferhulp. Dat had hij op z’n minst wel gedacht bij zo’n heftige situatie. “Ik vind het een slechte zaak. Sommige dingen kun je niet alleen oplossen. Ik heb momenten gehad dat ik alles weer voor me zie. Dan ga je nadenken over hoe het ook had kunnen aflopen.”

‘Toppie, je doet het goed hoor’

Wat Sandro nog het meest steekt is de reactie van omstanders. Op het moment dat hij met al zijn kracht de deur van de kledingwinkel dichthoudt, is er niemand die te hulp schiet. “Mensen deden een duim omhoog en zeiden: Toppie, je doet het goed hoor! Terwijl ik daar bezig was om te overleven. Ik stond daar als kleine man tegen de deur. Die jongens waren twee koppen groter dan ik.”

Sandro hoopt dat zijn verhaal indruk maakt en leidt tot bewustwording bij mensen. Van bekenden krijgt hij intussen veel steunbetuigingen. “Ik zit al 28 jaar in de detailhandel, dan leer je heel wat mensen kennen. Ik heb heel wat telefoontjes gehad: je bent dapper, je bent een held. Maar eigenlijk deed ik het puur om m’n eigen leven te redden.”

En ondanks dat de wond nog vers is, gaat Sandro mogen ‘gewoon’ weer aan de slag in de kledingwinkel. “Puur voor mijn eigen bestwil. Als ik nu in een hoekje ga zitten, dan schiet ik daar niets mee op. Het leven gaat gewoon door. Dit was blijkbaar mijn welkomstgeschenk.”

Beeld: Persbureau Meter