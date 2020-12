Politie beëindigt huwelijksfeest in bedrijfsloods Schiedam

De politie heeft zondagavond in moeten grijpen bij een een huwelijksfeest dat werd gehouden in een bedrijfsloods aan de Fortunaweg in het Zuid-Hollandse Schiedam. Op het feest waren zo’n veertig personen aanwezig. Politieagenten hebben de festiviteiten beëindigd.

Alle aanwezigen hebben een proces-verbaal gekregen.

Politieagenten hebben vanavond in een bedrijf-loods aan de #Fortunaweg in #Schiedam een huwelijksfeest beëindigd. Op het feest waren circa 40 personen aanwezig. Zij hebben allemaal een proces-verbaal gekregen. — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) December 27, 2020

ANP / Redactie