Man zwaargewond onder eigen trekker vandaan gehaald in Zeeland

Een man is donderdagochtend bij de Nozemansweg in Zeeland onder zijn eigen trekker terechtgekomen. Hij is door de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd, maar is zwaargewond.

Vermoedelijk reed de trekker in een berm, waardoor het voertuig kantelde en de man onder zijn trekker belandde.

Onderzoek

Behalve de brandweer kwam ook een Belgisch traumateam en een traumaheli op de melding af. Die traumaheli werd vervolgens gecanceld. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar de toedracht, de weg is afgesloten.

Beeld: Provicom