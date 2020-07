Man rijdt met auto in op groep mensen na ruzie in Delft

In de nacht van vrijdag op zaterdag is een man in Delft met zijn auto ingereden op een groep mensen. Eén persoon werd geraakt, de bestuurder zelf bleek ook gewond.

De man had eerder een conflict met andere mensen, nadat hij twee vrouwen had lastiggevallen. Die ruzie mondde uit in een vechtpartij met een groep personen. Een correspondent ter plaatse meldt dat de man in zijn auto stapte, nadat hij werd gesommeerd weg te gaan.

Na enkele meters achteruit te zijn gereden, gaf de man flink gas en reed in op de groep mensen met wie hij in conflict was. Hij raakte één persoon. Hierna ging hij er vandoor.

Mee naar het bureau

De auto kwam op de Brasserskade tot stilstand. De politie trof de bestuurder gewond in zijn auto. Ook de auto bleek flink beschadigd. Nadat de man was onderzocht in een ambulance, werd hij aangehouden voor rijden onder invloed en meegenomen naar het bureau.

De persoon die werd geraakt door de auto, werd niet meer aangetroffen.

Beeld: District 8