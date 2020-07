Politie start klopjacht op ontsnapte TBS'er Henk Ernst

De politie is een grote zoektocht begonnen naar een ontsnapte TBS’er. Het gaat om de 61-jarige Henk Ernst.

Ernst zit volgens de politie in de laatste fase van zijn TBS-traject. Hij woont in een resocialisatiehuis in Rotterdam. Toch gaat hij opnieuw in de fout. Begin deze maand breekt hij in bij een huis in Zoutelande. Ernst wordt overlopen, maar weet te ontsnappen. Sindsdien is hij spoorloos.

Politie dringend op zoek naar TBS’er Henk Petrus Wilhelmus Ernst. Als u Henk Ernst gezien heeft of weet waar hij verblijft, benader hem dan niet zelf, maar bel direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070. Meer info: https://t.co/wSZKZY926q — Politie Nederland (@Politie) July 27, 2020

“Er is geen sprake van dat hij is ontsnapt uit het resocialisatiehuis. Mensen zitten daar, omdat ze worden voorbereid op een terugkeer in de samenleving en hebben er vrijheden”, vertelt een woordvoerder van zorgaanbieder Fivoor aan Hart van Nederland. Zodoende kon Ernst de woninginbraak plegen.

“Na de inbraak is hij niet meer teruggekomen in het huis. Een handlanger, met wie hij samen de woninginbraak wilde plegen, is wel aangehouden,” zegt de woordvoerder.

Zoektocht

De politie is met een gespecialiseerd opsporingsteam op zoek gegaan naar de man. Ze weten dat hij vandaag nog op de Coolsingel in Rotterdam is geweest, maar ze hebben hem nog niet te pakken kunnen krijgen. Om de pakkans te vergroten, geven ze nu foto’s en de identiteit van de TBS’er vrij.

Signalement

De TBS’er heeft volgens de politie een opvallend spleetje tussen zijn voortanden. Ook is hij te herkennen aan zijn tatoeages, waaronder een vogel en een panter op zijn rechterarm. Daarnaast heeft hij een bloem, dobbelsteen en papegaai op zijn linkerarm getatoeëerd.

De TBS’er heeft verder zijn haar zwart geverfd en draagt soms een bril als vermomming. De politie raadt mensen die de man zien aan om hem niet zelf te benaderen.

Ernst werd in 1998 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en TBS, vanwege meerdere geweldsincidenten.





Foto’s: Politie