Jongeren dreigen agenten in Zwanenburg neer te steken met kapot glas

Een groep jongeren heeft zich woensdagavond tegen de politie gekeerd in Zwanenburg, vlak bij Amsterdam.

Daarbij zijn vier minderjarige jongens opgepakt. Agenten haalden de jongeren uit een hotel, nadat medewerkers de politie hadden gebeld. Eén van de jongeren was volgens de politie als vermist opgegeven. Agenten wilden hem daarom meenemen, maar daar was de rest van de groep het niet mee eens.

Neersteken

“Een van de jeugdigen sloeg glas kapot op de grond en dreigde hiermee naar ons. Hij gaf aan dat hij ons zou neersteken”, laat de politie weten. Ook beledigden de jongeren de agenten en is het raam van een politieauto vernield.

“Wij verzochten om assistentie van meerdere collega’s, aangezien wij in een zeer dreigende situatie stonden.” Na aankomst van meer politieagenten, keerde de rust terug. De agenten arresteerden vier minderjarige jongens.

Streng deurbeleid

Een medewerker van het hotel laat Hart van Nederland weten dat de groep wat overlast veroorzaakte in het hotel. Een van de jongeren had eerder op de dag ingecheckt. Daarna werden er steeds stiekem mensen binnengelaten. “We hebben – zeker vanwege corona – een heel streng deurbeleid en zitten er bovenop. Daarom hebben we dit door de politie laten afhandelen.”

Van een ravage was in het hotel zelf geen sprake, ook zijn er geen medewerkers lastiggevallen. “We hebben alleen een bloempotje moeten opruimen. Maar verder hebben we er als hotel eigenlijk niets mee te maken gehad. De groep keerde zich echt tegen de politie.” Volgens de medewerker ging het om een stuk of zes à zeven jongens.

Let op wie je binnenlaat

De medewerker raadt zijn collega’s van andere hotels aan ook alert te zijn. “Het is belangrijk op te letten wie je binnenlaat, omdat je gewoon niet van die corona-party’s in je hotel wilt. Wij wilden dat in dit geval ook echt voor zijn.”

