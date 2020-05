Grote brand legt grillroom en café in Hoogeveen in de as

Een grote brand heeft afgelopen nacht een grillroom en een café in Hoogeveen compleet verwoest. Het vuur ontstond rond 04.00 uur bij de grillroom in de Hoofdstraat en sloeg vervolgens over naar het café.

De brandweer schaalde al snel op naar een ‘zeer grote brand’. Er kwam veel rook vrij. Mensen in de omgeving kregen een NL Alert, waarin werd opgeroepen ramen en deuren dicht te houden.

Delen slopen

“We konden lastig bij de laatste vuurnesten komen. Daarom zijn we ook meteen delen van het pand gaan slopen”, vertelt een woordvoerder van de brandweer aan Hart van Nederland. Rond kwart over acht was de brand onder controle.

#Brand#Hoogeveen.

Stop bericht NL Alert. Sorteergrijper is objecten aan het slopen. Hierdoor kan de brandweer starten met blussen binnen in de panden. — VR Drenthe (@VRDrenthe) May 31, 2020

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De brandweer denkt nog tot een uur of elf bezig te zijn in de Hoofdstraat in Hoogeveen.

Beeld: Persbureau Meter