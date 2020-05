Ravage op begraafplaats Urk: acht graven vernield

Onbekenden hebben een ravage achtergelaten bij een begraafplaats op Urk. Volgens de politie zijn er in totaal acht graven vernield.

“De graven zijn vermoedelijk met een vaas kapotgeslagen en er is met bloempotten gegooid”, zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland. De schade op begraafplaats Holkenkamp is groot, zegt ze. “Ze hebben een flinke bende achtergelaten.”

Camerabeelden

De vernielers moeten ergens tussen 17.00 uur en 18.00 uur hebben toegeslagen, net nadat een medewerker van de begraafplaats was vertrokken. De politie is een sporenonderzoek gestart.

Op de begraafplaats hangt ook een bewakingscamera, die beelden worden bekeken. De politie kan nog niet zeggen of de daders daar op staan. Ook is er geen signalement bekend.

‘Zo triest dit’

Gre van Veen deelt op Facebook foto’s van de vernielingen. Ze schrok van de ravage die ze op de begraafplaats aantrof. “Triest, zo triest is dit”, schrijft ze. “Wie doet zo iets? Dat de doden nog niet met rust gelaten kunnen worden, vreselijk om dit te zien.”

‘Camerabeelden openbaar maken’

De vernielingen laten ook de politiek op Urk niet ongeroerd. De PVV dringt erop aan dat eventuele camerabeelden van de daders ‘zo snel mogelijk’ openbaar worden gemaakt. Ook wil de partij dat er op alle begraafplaatsen vanaf nu permanente camerabewaking komt.

Schriftelijke vragen grafschennis begraafplaats Holkenkamp. Dit kan en mag niet. Hopelijk is dit de laatste keer en worden de daders gepakt en hard gestraft. pic.twitter.com/d1nLYph9OH — PVV Urk (@PVV_Urk) May 13, 2020

De SGP in de gemeente vraagt zich af of er wel voldoende toezicht is op de begraafplaatsen.

Foto’s: Gre van Veen / Facebook