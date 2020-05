Ernstig gewonde na steekincident bij azc Utrecht

Bij het asielzoekerscentrum aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht is een persoon ernstig gewond geraakt na een steekincident. De politie meldt dat kort erna een verdachte is aangehouden. Enige tijd later heeft de politie nog een tweede persoon aangehouden.

De identiteit van slachtoffer en de aangehouden personen zijn nog niet bekend. Ook over de toedracht van het incident bestaat nog geen duidelijkheid. Het slachtoffer is met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

Bij het AZC aan de Joseph Haydnlaan in Utrecht, heeft de politie een tweede verdachte aangehouden vanwege het steekincident. Het opsporingsonderzoek is in volle gang. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Einde berichtgeving. Meer informatie volgt overdag. https://t.co/IoAa2kFgGK — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) May 27, 2020

ANP

Beeld: Michiel van Beers