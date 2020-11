Gewapende overval op veilinghuis in Den Bosch

Twee gewapende mannen hebben zondagmiddag een veilinghuis in Den Bosch overvallen. Het gaat om Korst van der Hoeff aan de Hekellaan.

De politie zegt tegen Hart van Nederland dat zowel klanten als medewerkers met een pistool zijn bedreigd door de overvallers. Zij raakten niet gewond.

Het veilinghuis had zondag een kijkdag, laat de politie weten. De twee gemaskerde overvallers vernielden meerdere vitrines en namen sieraden mee. Hoe groot de buit is, kon een woordvoerder niet zeggen.

De politie is een zoekactie gestart naar de overvallers. Het gaat om een blanke man met een fors postuur en een getinte man met een blauwe jas. Op Twitter roept de politie op naar de mannen uit te kijken.

We onderzoeken een gewapende overval op een veilinghuis aan de Hekellaan in #Denbosch en zijn op zoek naar twee daders: 1 is blank met een fors postuur, de ander getint met een blauwe jas. Gebeurde rond 14.30 u. Iets gezien of info? Bel 0800-0011

— Politie Oost-Brabant (@politieob) November 15, 2020