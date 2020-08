Drenkeling uit zee gehaald en gereanimeerd bij strand Zoutelande

Bij het strand van het Zeeuwse Zoutelande is dinsdagmiddag iemand uit de zee gehaald. De drenkeling moest worden gereanimeerd. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.

Kort voor 14:30 uur kwam er een melding binnen van een zwemmer die in de problemen was gekomen. De hulpdiensten rukten massaal uit, onder meer met strandwachten en een traumahelikopter.

De drenkeling werd uit het water gehaald en moest daarna gereanimeerd worden. Kort daarna werd de persoon met spoed naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Het is niet bekend hoe hij of zij eraan toe is.

Lees ook: Overgroot deel van Nederlanders wil dat strandwacht betaald beroep wordt

Beeld: Provicom