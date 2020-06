Bij een brand in een seniorenwoning in het Noord-Hollandse dorp Hoogwoud is dinsdagochtend iemand omgekomen, waarschijnlijk de bewoner.

De brand kwam rond 7.20 uur binnen. Een medewerker van de thuiszorg had het vuur ontdekt in een seniorenwoning aan de Graaf Willemstraat. De hulpdiensten rukten uit en naastgelegen seniorenwoningen werden ontruimd.

Na een klein uur liet de brandweer weten dat het vuur uit was. De veiligheidsregio meldt dat bij de brand een persoon om het leven is gekomen. Waarschijnlijk gaat het om de bewoner, aldus een woordvoerder. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet niet bekend. De brandweer doet nog onderzoek.

Redactie/ANP