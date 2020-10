Op het strand van Zoutelande in Zeeland is een tas aangespoeld met daarin 50 kilo cocaïne. De douane heeft de tas met inhoud inmiddels in beslag genomen.

De onverwachte vondst heeft naar alle waarschijnlijkheid te maken met een grote drugsactie die dinsdag al plaats vond. Toen trof de politie in een verborgen ruimte van een snelle motorboot in de haven van het Zeeuws-Vlaamse Breskens 300 kilo cocaïne aan. Enige tijd later spoelde op het strand bij Zoutelande de tas met pakweg 50 kilo coke aan. De politie vermoedt dat beide partijen met elkaar te maken hebben en afkomstig zijn van een vrachtschip dat de lading overboord heeft gezet. Waarschijnlijk voer dat schip richting Antwerpen.

De politie denkt dat de bemanning, drie mannen uit Urk, Kampen en Zwolle, van de snelle motorboot de lading uit de Westerschelde heeft gevist. Ze zijn aangehouden en de boot inclusief de cocaïne is in beslag genomen.

Vondst cocaïne leidt tot inval op camping

Agenten kwamen in een onderzoek de drugs op het spoor. De woningen van de mannen zijn doorzocht, ook in een verblijf op een camping in Emst (Gelderland) is huiszoeking gedaan. Daarbij is onder meer een vuurwapen gevonden.

De mannen uit Urk (32 ), Kampen (55) en Zwolle (31) worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zitten in alle beperkingen, waardoor ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Bron: ANP/redactie