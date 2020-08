In het Groningse Loppersum zijn de temperaturen in woonzorgcentrum Wiemersheerd dinsdag zo hoog opgelopen dat de brandweer in actie moest komen.

“De temperaturen op de bovenste kamers lopen op tot 30 à 35 graden”, vertelt een woordvoerder van de brandweer aan Hart van Nederland. Daarom worden het dak en de gevels met water besproeid. “Daardoor moet de temperatuur straks een paar graden gaan zakken.”

De bewoners van het woonzorgcentrum zitten volgens de brandweer nog wel op hun kamers, ondanks de hoge temperaturen. “De mensen worden wel continu gemonitord”, aldus de woordvoerder.

Mogelijk verhuizen

De brandweer en Wiemersheerd gaan overleggen wat er de komende dagen moet gebeuren. Mogelijk gaat een aantal bewoners alsnog tijdelijk verhuizen. Op dit moment is er in elk geval geen sprake van een “acuut gevaarlijke situatie”, zegt de brandweer.

Het is voor het eerst sinds deze hitte dat de Groningse brandweer op deze manier in actie moet komen bij het verzorgingshuis. Het water dat wordt gebruikt om het verzorgingshuis te koelen, komt uit een naastgelegen kanaal.

Beeld: Persbureau Meter