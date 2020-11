Bizarre beelden van grote brand in sporthal: 'Een ramp voor Noordwijkerhout'

Een grote brand bij sporthal De Schelft aan de Maandagsewetering in Noordwijkerhout. De vlammen slaan uit het dak en er komt veel dikke zwarte rook vrij. Er is een NL Alert afgegeven. Het dak is inmiddels ingestort en de sporthal moet als verloren worden beschouwd, aldus de brandweer.

Wethouder Sjaak van den Berg noemt de brand dramatisch en een ramp voor Noordwijkerhout. De sporthal wordt gebruikt als opslagruimte en evenementenlocatie voor de lokale carnavalsvereniging De Kaninefaaten.

‘Alles is weg’

Voorzitter Richard van den Berg zag met lede ogen aan hoe de vlammen alles verwoestten. “Al onze spullen, de pakjes van de dansmariekes, de prinsenkoppen, kostuums. Alles is weg.”

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse en probeert het naastgelegen zwembad te redden. Mensen die last hebben van de rook wordt aangeraden ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te schakelen.

Noordwijkerhout – sporthal De Schelft Het NL-alert is herhaald. Blijf uit de rook. Sluit ramen en deuren, schakel mechanische ventilatie uit. In omliggende straten komen (brandende) roetdeeltjes naar beneden. De brandweer is hierop alert. U kunt deze zelf afspoelen. — Hollands Midden (@BRW_HM) November 14, 2020

Noordwijkerhout – sporthal De Schelft. Dak sporthal is ingestort. Sporthal moet helaas als verloren worden beschouwd. Brandweer probeert verdere overslag naar zwembad te voorkomen. Blijf uit de rook! Bij klachten van prikkelende ogen: ogen spoelen met kraanwater. — Hollands Midden (@BRW_HM) November 14, 2020

Beeld: Nico van Zelst/Patrick van Eeden