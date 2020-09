Buren totaal verwoeste kringloopwinkel Amsterdam komen terug op onheilsplek: 'Ik sta te trillen'

Omwonenden van de kringloopwinkel aan de Postjesweg in Amsterdam Nieuw-West zijn flink onder de indruk. Na de verwoestende brand in de nacht van zaterdag op zondag is niet veel meer over van hun geliefde winkel, en ook naastliggende woningen hebben zware schade. “Het is triest. Je mag er gratis spullen weggeven en nou is alles weg,” vertelt een buurtbewoner.

Een half uur na middernacht zagen de buren in de naastgelegen flat hoe de vlammen hoog voor hun ramen om zich heen slaan. De brand slaat over naar de flat, en inwoners zijn halsoverkop geëvacueerd. Zondagmiddag komen de bewoners voorzichtig kijken wat er van kringloopwinkel RataPlan over is, maar zien al snel dat deze helemaal is afgebrand. De schrik zit er goed in bij hen.

‘Schrik kwam vanochtend pas’

Een van de omwonenden is Johanna Tetik. Ze woont op het hoekje van de flat, direct naast de kringloopwinkel. Ze werd vannacht al snel uit haar huis gehaald door de brandweer. “Die zei dat we het huis uit moesten voor de stank,” zegt ze tegen Hart van Nederland. In totaal moesten zo’n honderd buurtbewoners hun woning uit.

Ook een bovenbuurman, een vader van twee meisjes van vijftien en zes jaar oud, beleefde spannende momenten. “Ik hoorde een aantal knallen. We gingen snel uit het raam kijken en zagen alleen maar vlammen.” De familie wacht de evacuatie niet af en rent snel de flat uit. Johanna besluit naar haar dochter te gaan, die iets verderop woont. “Er was echt heel veel vuur. Je weet niet wat er gebeurt, dus je wil er toch bij blijven.”

De Amsterdamse zegt vannacht niet eens zo in de gaten te hebben gehad hoe ernstig de situatie was. “De schrik kwam vanochtend pas. Toen stond ik opeens te trillen.” Aan de woning van Johanna is heel wat schade te zien. De deur moest worden ingetrapt en er is rook- en waterschade. Op het balkon durft ze nog niet echt te komen. Die hangt recht boven de plek waar de vuurzee zich gister bevond.

‘Alles weg’

Voor werknemers van de kringloopwinkel is met de verwoestende brand ook de plek weg waar ze jaren met hart en ziel hebben gewerkt. Een van de medewerker die zondag naar de plek des onheils is gekomen vertelt hoe het hem pijn doet dat de winkel er niet meer is. “Ik werk hier al minstens tien jaar. Het is heel naar. We zouden hier nog anderhalf jaar blijven”, vertelt de man.

De brand komt voor hem niet geheel onverwachts. “Er waren al langer problemen met de schakelkast. Het was wachten tot het een keer fout gaat.” Toch sluit hij ook brandstichting niet uit.

Voor de buurt is het een groot gemis. De kringloopwinkel was volgens buurtbewoners erg populair. “We gaven hier regelmatig iets af. Er kwamen veel mensen. Het was altijd druk. Het is triest. Je mag er gratis spullen weggeven en nou is alles weg.”