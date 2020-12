Boze boeren gaan verder met acties bij supermarkten: drukte op wegen rond Zwolle

Boeren gaan dit weekend verder met de protesten bij distributiecentra van supermarkten. De boeren willen onder andere dat de supermarkten meer betalen voor hun producten.

In Zwolle bezetten ze zaterdagochtend met zo’n zeventig trekkers het distributiecentrum van Albert Heijn aan de Galvaniweg. Volgens de politie leidt het protest tot drukte op de wegen in en rondom Zwolle.

Ook in Raalte zijn boeren in actie gekomen. Vrijdagavond verzamelden de boeren zich daar al, om er vervolgens de hele nacht te blijven. Een deel van die boeren heeft zich inmiddels aangesloten bij de actie in Zwolle. De politie houdt de protesten in de gaten, maar komt verder niet in actie, zegt een woordvoerder tegen Hart van Nederland.

Vrijdagnacht waren er ook protesten bij het distributiecentrum van Lidl in Heerenveen en ook op andere plekken in het noorden kwamen boeren samen. Bij supermarkten in Geldermalsen en het Gelderse Oosterhout waren er ook nachtelijke acties.

Prijzen en stikstof

De protesten van de boeren begonnen vrijdag. Ze voerden onder meer actie bij de Jumbo in het Brabantse Veghel. Boeren blokkeerden daar met zo’n tien tot twintig trekkers de ingang van het distributiecentrum. Van welke organisatie de boeren zijn, kon de politie niet zeggen. Eerder op de dag blokkeerden boeren ook de ingang van een distributiecentrum van Jumbo in Woerden.

De boeren willen dat de supermarkten meer betalen voor hun producten. Door de bevoorrading van supermarkten te blokkeren willen ze hun punt maken. De boeren zijn ook boos over een akkoord dat het kabinet sloot met de oppositie over de stikstofwet. Ze noemen de aangescherpte doelen, een halvering van de stikstofuitstoot in 2035, onhaalbaar.

