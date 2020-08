Boot van 2-jarige Danny wordt gestolen van carpoolplek als politie verbiedt verder te rijden

Een flinke domper maandag voor een gezin uit het Friese Ferwerd. Anderhalf uur nadat de politie hen staande houdt en een boete van 240 euro uitschrijft, wordt tot overmaat van ramp ook nog hun trailer met boot gestolen.

“We werden ‘s avonds van de weg gehaald omdat de buitenboordmotor te veel uitstak,” vertelt Linda Schaaf. Daar krijgen ze een boete voor. Daarna blijkt ook de remfunctie van de boottrailer niet goed te werken. De politie besluit dat het gezin niet verder mag rijden. “We hebben de boot en trailer toen op een carpoolplek bij Warga neergezet en probeerden hulp in te schakelen.”

Maar dat lukt niet en omdat zoontje Danny (2) naar bed moet, besluiten ze toch maar naar huis te rijden. Het gezin laat de boot achter bij een carpoolplek langs de N31. “We moesten gewoon een keuze maken.” Ze hebben niets bij zich om de combinatie vast te zetten. Normaal staan de boot en trailer in een garage en hoeven ze niet op slot.

De boot is weg

De man van Linda blijft thuis bij de kleine en Linda gaat samen met iemand uit het dorp terug naar de boot, met een andere trailer. “Onderweg zeiden we nog een beetje voor de grap tegen elkaar: hopen dat-ie er nog staat,” zegt Linda. Maar als ze aankomen, ongeveer anderhalf uur later, blijkt niets minder waar. De boot is weg. Linda vat het kort samen: “Dat was klote.”

Ze spreekt nog mensen aan op de carpoolplek, maar niemand kan haar verder helpen. Al snel dringt ook bij zoontje Danny door dat zijn boot weg is. “Hij had het heel goed door, hij vroeg de hele tijd waar de boot was. Hij snapte er helemaal niets van.” Danny is gek op de boot en op varen. Linda en haar man hebben de boot zelfs naar hun zoontje vernoemd. Een maand lang zijn ze aan het klussen geweest aan de boot en hij was nog maar net af.

Vreugdedansje

Linda blijft optimistisch en plaatst onder meer een oproep op Facebook om naar de boot uit te kijken. En woensdagmorgen krijgt ze een hoopvol telefoontje. Een boer heeft de boot en trailer zien staan op een parkeerplaats bij een wokrestaurant in Opeinde.

“We zijn er meteen naartoe gereden en toen we hem zagen staan deden we wel even een vreugdedansje,” vertelt een opgetogen Linda. De boot is wel toegetakeld door de dieven: zo zijn de vlonderplanken die erin liggen gesloopt.

De 2-jarige Danny kan zijn geluk niet op. “Hij was helemaal blij en is meteen in de boot gestapt. Hij vindt het zo mooi,” zegt moeder Linda. “Mijn broer heeft al geprobeerd de boot te repareren en dan pakt Danny er meteen een schroevendraaier bij om mee te helpen.”

Niet nóg een boete

Linda heeft geen idee wie er achter de diefstal en vernielingen zitten. “Ik denk dat het hen te heet onder de voeten is geworden. Veel mensen wisten er vanaf, omdat foto’s van de boot op sociale media stonden.” Bij het wokrestaurant waar de gestolen boot was achtergelaten heeft ze camerabeelden opgevraagd. Die hoopt ze snel te krijgen, om te zien of de daders erop staan. De boer die Linda woensdagmorgen belde, kan binnenkort in elk geval een “leuke cadeaukaart en een bosje bloemen” verwachten als beloning.

En hoe is het gezin eigenlijk met de boot naar huis gereden? Linda lacht: “We twijfelden, maar we hebben hem toch gewoon op de oude trailer meegenomen. Dit keer hebben we gelukkig geen boete gekregen.”



Beelden: Linda Schaaf