Half jaar na ontplofte bombrief nog geen verdachte in beeld

Een half jaar nadat de politie foto’s heeft gedeeld van een ontplofte bombrief in Amsterdam, is er nog geen verdachte in beeld. Dat laat een woordvoerder van de politie Amsterdam weten aan Hart van Nederland.

De politie zegt dat de zaak zeker nog in onderzoek is, maar dat zij daar verder geen mededelingen over doet. Ondanks dat Opsporing Verzocht op 18 februari een uitzending maakte die tientallen tips opleverde, zat de gouden er dus niet bij. In die uitzending werd onder andere bekend gemaakt dat de afzender van de recentste bombrieven een nepbedrijf genaamd Skysence Trading gebruikt als adres op de enveloppen.

De brief die op 12 februari ‘s ochtends werd bezorgd bij het pand van ABN Amro in Amsterdam Westpoort, was de eerste uit een reeks bombrieven die daadwerkelijk ontplofte. Een medewerker van de bank hoorde de brief sissen en gooide hem weg. Er volgde een lichte explosie waarbij niemand gewond raakte. Diezelfde ochtend ontplofte er ook in Kerkrade een pakketje nadat het begon te sissen.

Afpersing

Een maand eerder werden er al soortgelijke brieven geleverd in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Dit gebeurde bij onder andere twee hotels, een makelaarskantoor en een tankstation. Voor zover bekend ontplofte er op 13 februari mogelijk bij een ING kantoor als laatste een bombrief. Een dag eerder liet de politie weten dat het motief van de afzender van de bombrieven afpersing is. De verzender van de bombrieven eiste een bedrag in bitcoins.