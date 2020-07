Automobilist die basisschool Grootebroek inreed is boze vader met conflict

De man die woensdagavond een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek inreed, deed dat opzettelijk. Volgens de politie gaat het om een 55-jarige vader van een van de leerlingen. Hij heeft een conflict met medewerkers van de school.

De man reed rond 21.00 uur met zijn auto het gebouw van basisschool ‘t Palet aan de Verlengde Raadhuislaan in. Zijn dollemansrit eindigde in de gang. Tijdens zijn actie waren er leraren, leerlingen en ouders in de gymzaal van de school voor het eindfeest van groep 8.

‘Had slecht kunnen aflopen’

De feestvierders werden opgeschrikt door de harde knal. “Zij waren op dat moment niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. Dit had slecht kunnen aflopen”, vertelt een politiewoordvoerder. De man bleek onder invloed van alcohol te zijn.

Schoolbestuurder Jan van Berkum zegt tegen Hart van Nederland dat er na de crash flink wat paniek uitbrak in de gymzaal. “We zijn gelijk naar naastgelegen gebouw gegaan via een zij-uitgang.” Volgens hem heeft “gelukkig niemand met eigen ogen kunnen zien dat die auto het schoolgebouw naar binnen is gereden”.

‘Leraren waren erg emotioneel’

Er raakte niemand gewond. De leraren, leerlingen en ouders zijn na het incident opgevangen door de school, agenten en burgemeester. Vooral leraren waren erg emotioneel, aldus Van Berkum. “Het was het laatste afscheid van groep 8 en dat had mooi afgesloten moeten worden.”

Ook de boze vader raakte niet gewond bij zijn dronkemansactie. Hij zit op dit moment nog vast en wordt donderdag verder gehoord. Over de aard van het conflict tussen de vader en de schoolmedewerkers wil de politie niets zeggen.

