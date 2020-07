Alerte omstanders redden bestuurder van vlammenzee bij tankstation Tilburg

Een auto is woensdag bij een tankstation in Tilburg volledig in vlammen opgegaan. Omstanders zagen het gebeuren en zagen ook dat de bestuurder nog naast zijn auto lag. Het drietal twijfelde geen moment en kwam in actie.

Het voorval gebeurde rond 17:40, bij tankstation Shell aan de Burgemeester Letschertweg in Tilburg. Omstanders zagen de vlammen van de auto steeds groter worden. “Ik keek eerst op mijn telefoon en daarna in mijn binnenspiegel. Toen zag ik de vlammen. Bij de auto lag een man bewusteloos,” vertelt Jeroen van Opbergen uit Tilburg. Samen met twee anderen sleepte hij de man weg van de brand.

Noodstop

“Toen ik aan het afrekenen was, was ik net aan het babbelen met de pompstationsmedewerkster,” aldus de Tilburgse Mo Sibilia, die op het moment van de brand bij de kassa stond. “We schrokken van de grote vlammen en hebben in verband met de brandstoffen snel de noodstop geactiveerd.”

De brandweer heeft de brand geblust, de gewonde bestuurder is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet op dit moment onderzoek naar de oorzaak van de brand. Volgens een politiewoordvoerder wordt er uitgegaan van brandstichting en is nog niet duidelijk of de man de brand zelf heeft aangestoken.

Beeld: SQ Vision