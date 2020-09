Wie dumpt er al wekenlang verminkte ganzen in Angerlo

In het Gelderse Angerlo wemelt het de laatste weken van de ganzen. Dode ganzen. Aan een straat in het dorp, werden de afgelopen zes weken tientallen dode dieren gevonden. Bij de vogels ontbrak de borst. De politie doet onderzoek naar de dumpingen.

De eerste dode ganzen werden zes weken geleden aangetroffen. Een groep van twaalf vogels lag dood op een perceel vlak naast een weg. Een paar weken later werden er vijf gedumpt. En afgelopen weekend was het wederom raak: ineens lagen er acht ganzen op zo’n vijftig meter verderop in de bosjes.

Ganzenborst

“Ze komen ‘s nachts en dan gooien ze de dode dieren uit de kofferbak,” zegt een buurtbewoner die anoniem wil blijven. “Je kunt er niks tegen doen.” Hij denkt dat de dieren wordt gestroopt voor de sappige ganzenborst. “De rest van het vlees is maar taai.”

Overlast door de toenemende ganzenpopulatie in de regio is niet de reden, denkt de buurtbewoner. “De winter moet nog beginnen. Dan komen er meer ganzen, nu zijn het er nog niet zoveel.”

Oproep

Een wijkagent postte op Instagram een video van de laatste dumping. Daarbij worden mensen die meer weten opgeroepen zich te melden. De politie onderzoekt de zaak.