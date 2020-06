Waarschuwing voor plantenbak die naar beneden kan vallen

Elho roept mensen die een Greenville-plantenbak aan hun balkon hebben hangen op om deze zo snel mogelijk van de reling te halen. Door een ontwerpfout kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan.

Het gaat om de Greenville-planthanger in de versies long en single, die sinds januari van dit jaar in vijf kleuren te koop zijn. Door de ontwerpfout in combinatie met hoge buitentemperaturen kan de balkonhaak vervormen. Hierdoor bestaat de kans dat de plantenbak van de reling naar beneden valt.

Het bedrijf adviseert mensen die zo’n plantenhanger hebben daarom om deze van de balkonreling weg te halen. Consumenten kunnen contact opnemen met de klantenservice. Elho zal het aankoopbedrag terugstorten zodra het product is geretourneerd.

De fabrikant van plantenbakken en -hangers benadrukt dat andere producten van Elho wel voldoen aan alle kwaliteitseisen en veilig zijn.

ANP