De begroting die minister Wopke Hoekstra op Prinsjesdag heeft ingediend, is de meest onzekere in jaren. Dat zegt minister Hoekstra van Financiën in een gesprek met Hart van Nederland. Toch ziet hij “lichtpuntjes in deze economische crisis”.

Na het overhandigen van de Miljoenennota, beantwoordde de minister op Facebook vragen van kijkers van Hart van Nederland. Op de vraag wat Nederlanders nog gaan merken van de coronacrisis, antwoordde Hoekstra dat ook hij dat niet precies weet. “Van alle begrotingen die ik heb ingediend is dit degene die het meest onzeker is. Het zou mee kunnen vallen, maar het kan ook tegenvallen als er nog een tweede lockdown komt.”

‘Baan behouden het belangrijkste’

Volgend jaar wordt door de economische crisis ook meer werkloosheid verwacht. Het belangrijkste is dat Nederlanders hun baan weten te behouden, zegt de minister. “Met de mensen die dat lukt, zal het redelijk goed blijven gaan. Maar we weten allemaal, ook uit onze eigen omgeving, wat het met mensen doet als ze hun baan verliezen.”

Het kabinet verwacht dat de meeste Nederlanders er alles bij elkaar toch iets op vooruit gaan in de portemonnee. Dat komt vooral door het verlagen van belastingen, zoals het tarief in de eerste schijf voor inkomens tot € 68.508.

Nederlanders verdienen aan de EU

Veel mensen vragen zich ook af waarom Nederland bijdraagt aan een herstelfonds van de Europese Unie, terwijl ook in eigen land het geld zo hard nodig is. Volgens Hoekstra verdienen veel Nederlanders uiteindelijk juist aan de EU. “Het bouwen van een sterker Europa op langere termijn is ook in het belang van Nederland.”

Minister Hoekstra ziet dat de Nederlandse economie op dit moment al een beetje opveert en hoopt dat we er volgend jaar weer beter voorstaan. “Laten we doorgaan met het vinden van de weg omhoog, want dan zou het zo kunnen zijn dat we volgend jaar op dit moment een betere situatie hebben dan nu.”