Lewis Hamilton wint zevende wereldtitel in Formule 1 en evenaart record Michael Schumacher

Lewis Hamilton heeft in de vierde race voor het einde van het seizoen al de wereldtitel in de Formule 1 veiliggesteld. De Britse coureur van Mercedes kroonde zich in de Grote Prijs van Turkije al voor de zevende keer in zijn carrière tot wereldkampioen. Hamilton evenaarde het record van de Duitse racelegende Michael Schumacher.

Hamilton greep de titel in stijl. De 35-jarige Brit won de race op het spekgladde circuit van Istanbul, zijn 94e zege in de Formule 1. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas, de enige die hem in Istanbul nog van de titel kon afhouden, vloog vier keer van de baan en eindigde op een ronde achterstand van Hamilton in de achterhoede.

Rondjes om eigen as

Max Verstappen kende een bewogen race, waarin hij ook twee keer weggleed en rondjes om zijn as draaide. De coureur van Red Bull, die als tweede was gestart, kwam niet verder dan de zesde plaats.

ANP