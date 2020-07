Trap op, trap af: deze studenten halen Alpe d'HuZes naar Enschede

Maar liefst 72 uur lang non-stop traplopen, dat zal niemand voor zijn of haar plezier doen. Maar wel voor het goede doel, toch? Een groep Enschedese studenten er – op dit moment – druk mee bezig. En dat om zoveel mogelijk geld op te halen voor Alpe d’HuZes.

Eigenlijk hadden de studenten dit jaar mee willen doen aan Alpe d’HuZes of iemand daarbij willen steunen. De beklimming is een jaarlijkse actie van het KWF Kankerbestrijding om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Duizenden beklimmen de Franse berg en halen zo miljoenen op voor de strijd tegen kanker. Vorig jaar kwam de teller uit op een kleine twaalf miljoen euro.

Alpe d’HuZes studentenhuis

Maar de coronacrisis gooide dit jaar uiteraard roet in het eten. Een flinke tegenvaller dus, maar de studenten van The Royal Pink Palace in de Twentse studentenstad lieten het er niet bij zitten. En dus komen ze nu alsnog in actie tegen kanker.

Als je nu het knalroze studentenhuis binnen zou stappen en een paar verdiepingen omhoog zou lopen, kijk dan maar uit. Heen en weer, op en neer: 72 uur lang rennen studenten de trap op en af. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar één voor één. Anderhalf uur per persoon, daarna is de volgende aan de beurt.

Ook in donkere uren

Maandagmiddag zijn de studenten begonnen aan hun inzamelingsactie en het is de bedoeling dat ze nog tot donderdagmiddag doorgaan. En dat betekent dat het traplopen natuurlijk ook ‘s nachts gewoon doorgaat.

De sportieve studenten hebben een speciale actiepagina aangemaakt waarop geld gedoneerd kan worden.